La FWB mobilise 30 millions d’euros pour créer 5.400 places scolaires supplémentaires

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxells a approuvé mercredi l’attribution de près de 30 millions d’euros pour la création de quelque 5.400 nouvelles places dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, confrontée à un boom démographique. Cet argent bénéficiera à 28 projets au total, issus de tous les réseaux d’enseignement et dans différentes provinces de la Fédération.

Il permettra de créer plus de 850 places supplémentaires dans le fondamental (maternel et primaire) et 4.530 nouvelles places dans le secondaire.

Ces dépenses s’inscrivent dans la décision l’an dernier du gouvernement de la Fédération de mobiliser chaque année 20 millions d’euros supplémentaires pour créer de nouvelles places scolaires dans les zones en déficit.

Source: Belga