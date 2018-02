JO 2018 – Snowboard: De Buck et Vandeweyer aussi éliminés en qualifications du Big Air

Il n’y aura aucun snowboardeur belge en finale du Big Air aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Après Seppe Smits, Sebbe De Buck et Stef Vandeweyer ont également été sortis dès les qualifications du Big Air mercredi au centre de saut à skis d’Alpensia. Aucun des deux n’a en effet réussi à se hisser à une des six premières places de la 2e série, qualificatives pour la finale de samedi. Stef Vandeweyer, 18 ans, prend la 14e place de la 2e série avec des notes de 61 et 29.50 points pour ses deux sauts.

Sebbe De Buck, 22 ans, termine 18e et dernier de la série. Il a récolté 33.50 et 30.25 pour ses deux passages.

La série a été remportée par le Néo-Zélandais Carlos Garcia Knight (97.50). Le Britannique Billy Morgan a pris la 6e place avec 90.50 points.

Versé dans la 1e série, Seppe Smits n’avait pu non plus décrocher un ticket pour la finale. Le porte-drapeau belge lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux a terminé 15e de la 1e série, après avoir récolté 50 points pour son premier saut et 59,25 points pour son second.

Seppe Smits, 26 ans, avait été le meilleur des Belges en slopestyle, terminant 10e de la finale. De Buck et Vandeweyer ne s’étaient pas qualifiés pour la finale du slopestyle.

Source: Belga