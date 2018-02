JO 2018 – Loena Hendrickx est « un peu déçue » malgré sa qualification pour le programme libre

Loena Hendrickx s’est qualifiée pour le programme libre de patinage artistique, mercredi aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Patinant sur la chanson « Frozen » de Madonna, Loena Hendrickx a récolté 55.16 points mercredi dans le programme court, soit son meilleur résultat cette saison, à 2,5 points de son record personnel établi l’an dernier aux Mondiaux d’Helsinki. Elle n’a cependant pas masqué sa déception après le court. Loena Hendrickx était déçue car elle n’a pu effectuer un saut comme elle le souhaitait. « Je suis un peu déçue », déclare la Campinoise de 18 ans. « J’ai fait la même faute qu’ l’Euro (où elle a pris la 5e place le mois dernier, ndlr). Cela en doit plus arriver mais, oui, une faute est vite arrivée. Le reste s’est bien passé mais cette faute a fait la différence », dit la petite soeur de Jorik Hendrickx, qui a quant à lui terminé 14e chez les messieurs.

La Campinoise a reçu 55.16 points. « Cela me fait plaisir, mais mon erreur m’a bien coûté cinq points ».

Le programme libre réunira vendredi les 24 meilleures patineuses du programme court. « Je vais y aller et me battre », déclare Loena Hendrickx. « Maintenant je dois me concentrer et essayer de retrouver ma confiance ».

Source: Belga