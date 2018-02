Bright Brussels va illuminer la capitale pour la 3e année

Bright Brussels, le festival des lumières, va illuminer le centre de la capitale de jeudi à dimanche pour la troisième année consécutive. Treize installations seront accessibles à tous de 18h30 à 23h00, notamment dans le garage Citroën à Yser. Le bâtiment Citroën accueillera une structure lumineuse de l’artiste Christopher Bauder, appelée « Stalactite ».

La suite du parcours s’étendra vers le cœur historique de la ville en passant par les quartiers Béguinage-Dixmude et Dansaert, entre Sainctelette et Sainte-Catherine.

Quai du commerce, un rideau lumineux et coloré simulera le phénomène naturel des aurores boréales. L’église du Béguinage sera couverte de fleurs et la façade de l’institut Pacheco rendra hommage au Manneken Pis. La place du Nouveau marché aux grains sera quant à elle envahie de ballons lumineux.

Les installations ont été conçues tant par des artistes belges qu’internationaux.

Informations pratiques: visit.brussels.

Source: Belga