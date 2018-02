MiNT : Quatre mélodies pour quitter l’hiver sans regret

Il y a des semaines comme celle-ci où on ne sait pas par où (et par qui) commencer. De cette profusion, il faut faire une sélection. Le printemps approche avec, en rayon : nerd (pas celui que vous pensez), Léa Pochet, Murikki et Sage.

Léa Pochet and the Confused – Hero (BE)

Florenville calling ! Ce groupe né en 2014 a fait du pop rock une aventure très personnelle, articulée autour de la voix de Léa Pochet. Il y a une vie avant The Voice. Après aussi. En trois « E » : Elyo (chœurs et guitare), Elie (batterie et percussions) et lÉa (chant, guitare, piano). Son premier EP – et le single, sorti le 17 février dernier, Hero – est déjà une très, très belle promesse.

facebook.com/LeaPochetandtheConfused

Murikki – Is this love ? (BE)

Is this Spring ? Pas encore, mais la luxure n’est plus très loin. Les premiers rayons du week-end dernier vous ont laissé un goût de trop peu ? Ne vous effacez pas trop vite au rêve à peine éveillé qui vient de se dessiner, au fil des mélodies envoûtées de Murikki, un projet électro-dream-pop né dans la capitale, l’an dernier. De l’ambiant, des mélodies aux accents vaguement soul : le groupe belge se décompose en trois entités. La guitare de Sami Strazimiri. La batterie de Max Charue. Et la délicieuse voix d’Irina Zhekova. Is this love ? est un velouté.

facebook.com/Murikkimusic

Sage – Most Anything (FR)

Il se surnomme « docteur en chanson » et doit probablement guérir l’un ou l’autre chagrin par ses mots simples. Sage (dont on ne sait pas très bien pourquoi il n’a pas gardé son joli nom chantant d’Ambroise Willaume) conçoit une pop élégante.

Deux ans après son premier album, le Français s’est mis au piano et son premier single est déjà une invitation à un très beau voyage, son prochain album promis au 6 avril prochain. Most Anything m’a fait de l’œil sur le plateau de C à Vous jeudi dernier sur France 5. Il n’en fallait pas davantage pour creuser, regarder la partition, écouter, réécouter, ajouter à la playlist, tout en haut. La voix douce berce, le clip est idéal pour ne jamais quitter le lit douillet, duquel personne ne devrait jamais être arraché. Vivement l’album !

facebook.com/sagebysage

nerd – Flicker (BE)

Enfin, terminons la faste sélection par cet Écossais, installé en Belgique depuis plus de 15 ans. Aidan Gibson a sorti (le calendrier a bon dos !) le 14 février dernier Flicker, une splendide mélodie qu’il déroule dans son plus simple appareil. D’une efficacité… évidente.

nerdbe.bandcamp.com