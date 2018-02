De meilleures primes Énergie-Rénovation pour les Wallons

Une douzaine de primes wallonnes à la rénovation et à l’efficacité énergétique des bâtiments verront dès le 1er mars prochain leurs montants augmenter, ont annoncé les ministres du Logement et de l’Énergie, Valérie De Bue et Jean-Luc Crucke.

Ce coup de fouet, annoncé trois jours avant le salon Batibouw, vise en réalité à répondre à un constat d’échec: l’an dernier, à peine la moitié des montants prévus pour les primes « rénovation » ont trouvé preneurs (6,9 millions € sur 15,5 millions prévus), et le bilan n’est guère plus positif pour les primes « énergie » (19 millions sur 33).

En cause, une certaine lourdeur administrative, un manque d’attractivité financière et un manque de communication, pointent les ministres MR.

En réinjectant les budgets non utilisés sur une douzaine de primes (toiture, murs, chaudière biomasse, pompe à chaleur, menuiseries extérieures, etc), le gouvernement espère relancer une politique qui doit aider la Wallonie à atteindre les objectifs énergétiques fixés par l’Europe.

Certains montants doubleront, tripleront voire quadrupleront, si l’on additionne les avantages pour les ménages les moins favorisés (revenus annuels inférieurs à 21.900 €) et le fait que les superficies concernées par les travaux seront revues à la hausse elles aussi.

Si les montants ne seront adaptés qu’au 1er mars prochain, les factures datées après le 1er novembre 2017 et qui n’ont encore fait l’objet d’aucune demande de primes dans l’ancien régime pourront bénéficier du nouveau régime elles aussi.

Actuellement, les primes les plus demandées portent sur le remplacement de la toiture, l’isolation du toit par l’entrepreneur et le remplacement des menuiseries extérieures. Pour cette dernière prime, par exemple, le montant de base maximal passera de 600 € à 1.600 €, et pourra même atteindre 4.800 € pour les revenus inférieurs à 21.900 €.

« On a allongé la carotte »

« On a allongé la carotte pour répondre au manque de popularité des primes, le budget le permet », a commenté M. Crucke, également ministre du Budget. Mme De Bue annonce en outre une campagne d’information et de communication.

Au-delà de cette réforme transitoire visant à consommer les budgets alloués, les deux ministres annoncent pour septembre prochain une réforme en profondeur, afin de simplifier encore le système et éviter que les ménages wallons ne s’engagent dans des travaux énergétiques mal choisis.

Ainsi, l’audit énergétique, réalisé par un expert agréé, redeviendra obligatoire (mais toujours subventionné) pour accéder aux primes. L’auditeur énergétique sera en outre chargé de fixer les travaux prioritaires et de suivre leur réalisation. C’est lui aussi – et non plus l’administration – qui fixera le montant des primes.

« Il y aura sans doute moins de choix pour le particulier, qui devra suivre les priorités établies par l’auditeur sur base de son expertise scientifique », reconnaît M. Crucke. « Mais on évitera ainsi que des primes soient octroyées pour des travaux réalisés en dépit du bon sens, par exemple le placement d’une nouvelle chaudière avant d’avoir une bonne toiture », illustre Valérie De Bue.

Grâce aux informations des auditeurs ainsi replacés au coeur de la politique des primes Energie-Rénovation, le gouvernement espère développer un cadastre permettant de mieux appréhender l’état du logement en Wallonie pour atteindre les objectifs européens.