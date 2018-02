Après avoir quitté « The Voice », Mennel prépare son premier album

🇫🇷Certe, j'ai quitté The Voice. Vous êtes beaucoup à me dire que vous êtes " triste de pas pouvoir m'entendre sur mes autres passages". Mais là, vous m"entendrez sur MES PROPRES CHANSONS et ça c'est encore mieux !! Un peu de patience, je me mets au travail 😉 hâte de vous faire écouter le résultat!! 🇬🇧 I quit The Voice, but guess what, now I am working on my album and that's way better than covers 😉 Be patient, I am working on it 😚

A post shared by Mennel •artist🎹The Voice 7🎤 🇫🇷 (@mennel_official) on Feb 20, 2018 at 11:52am PST