Margot Robbie : « Tonya Harding n’est pas un monstre »

Elle ne savait pas encore qu’elle allait être nommée aux Oscars quand cette interview a eu lieu en décembre dernier,sous le soleil de LA.Mais les rumeurs allaient bon train depuis des mois… et tous ces mois d’entraînement sur glace ont payé ! Après avoir incarné l’épouse de DiCaprio dans ‘Le Loup de Wall Street’ et Harley Quinn dans ‘Suicide Squad’,l’Australienne Margot Robbie est saisissante dans ‘I,Tonya’.Un biopic sur l’ex-patineuse la plus haïe d’Amérique Tonya Harding, accusée d’avoir attaqué sa rivale pour les Jeux Olympiques.

Le film est en partie raconté par Tonya elle-même, incarnée par vous…

Margot Robbie : « Oui. Le film est né parce que le scénariste Steven Rodgers est tombé un soir sur une émission sur l’affaire Tonya Harding. Il s’est directement demandé pourquoi personne n’en avait fait un film ! Il a réussi à retrouver Tonya, et elle a accepté de lui raconter sa version des faits. Mais il manquait quand même certains éléments de l’histoire, parce qu’elle n’aime pas parler de Jeff. Donc il a cherché et retrouvé Jeff, et fait une série d’interviews avec lui aussi. Et en fait, leurs deux récits se contredisaient complètement. C’est comme s’ils n’avaient pas vécu la même chose ! Steven a réalisé que c’était la meilleure façon de raconter cette histoire : mettre face à face les deux points de vue, et laisser le public se faire sa propre idée. »

Vous avez rencontré Tonya Harding ?

« Elle n’était pas présente sur le tournage, mais juste avant de commencer le film, Craig (le réalisateur, NDLR) et moi avons été la rencontrer à Portland. Par respect pour elle, quoi. Et on lui a montré le film avant tout le monde, avant la première mondiale. »

Les médias avaient fait de Tonya une méchante. Avez-vous le sentiment de la racheter ?

« Absolument. Mais j’estime que les médias n’ont pas épargné Nancy (Kerrigan, sa ‘rivale’, NDLR) non plus, ils en ont fait cette princesse parfaite alors qu’elle venait du même milieu que Tonya, et elle avait eu sa part de difficultés à surmonter. C’est clair que je refuse l’idée qu’elle est une « méchante », un monstre… donc oui en un sens j’ai le sentiment de lui rendre justice. Le film lui donne la parole, et elle montre un aspect d’elle que les gens n’avaient pas vu à l’époque. »

le triple axel de Tonya Harding à 4:27

Pensez-vous qu’elle voulait être célèbre parce qu’elle voulait être aimée ?

« J’ai visionné tout le matériel vidéo que j’ai pu trouver sur elle, et sur les images du début, quand l’attention autour d’elle a commencé, avant qu’elle ne réalise que c’était une attention négative, on voit en effet qu’elle a l’air heureuse. Elle fait coucou aux caméras, remercie les gens pour leur soutien… Et puis cette foule s’est jetée sur elle, et elle a beaucoup souffert de ça. Mais sans doute qu’au début, oui, c’était une forme d’amour. Surtout quand elle réussit ce triple axel, je pense qu’elle se sent enfin validée dans ce monde du patinage artistique, qui jusque-là l’avait rejetée… »

Peut-on comparer le fait de réussir un triple axel avec le fait de décrocher une nomination aux Oscars ?

« Eh bien… Quand on s’est beaucoup investi dans un projet, c’est toujours agréable de voir son boulot reconnu (sourire). Mais au fond, peu importe si les gens aiment le film ou non, du moment qu’ils comprennent ce qu’on a essayé de faire. Et si faire partie de la conversation autour des Oscars veut dire que plus de gens vont voir le film, tant mieux, c’est vraiment ça qui compte. »

Maquillage, coiffure, costumes : le film est une ode aux années 80-90 !

« Oui, le département costumes s’est beaucoup amusé à récréer tous les costumes de l’époque, au sequin près ! Ces tenues ont été vues par énormément de gens, et il suffit d’ouvrir Youtube pour les retrouver. Donc on a vraiment voulu être aussi fidèles que possible, y compris sur les chorégraphies sur glace. »

Et comment avez-vous fait pour les scènes de patinage ?

« J’ai tout fait (rires). Non, je me suis entraînée pendant 4 mois, 5 jours par semaine, 4 heures par jour. Donc la plupart des images, c’est moi. Sauf ce qui est particulièrement incroyable (rires). »

Le film parle aussi de l’Amérique pauvre, et comment le monde vous considère en fonction de votre milieu social…

« Absolument. Parfois je regardais des vidéos de Tonya en train de patiner, et par-dessus on a une voix de commentateur qui dit : ‘Voici une fille née du mauvais côté de la route, qui n’a pas eu de chance…’ ça me rendait dingue ! Ce genre de détails ne devrait pas être important ! Elle essaye juste de faire son travail au mieux, et ils collent ces stéréotypes dans la tête des gens. J’ai trouvé ça très injuste, et on ressent cette frustration dans beaucoup d’interviews. Tonya ne collait pas avec cet univers, et celui-ci l’a complètement rejetée. Mais elle m’inspire beaucoup de résilience. La vie la met KO, mais elle se relève à chaque fois. »

Le film est à la fois une comédie, un drame, un biopic… Que voudriez-vous que les gens en retiennent ?

« Ce que le film raconte, c’est que chacun a sa propre version de la vérité. Notre vérité n’appartient qu’à nous, et elle ne sera jamais la même que celle d’un autre, même si cet autre a vécu la même situation. C’est aussi un commentaire sur notre fascination pour le scandale : peu importe qui les médias nous jettent en pâture, on l’accepte, sans poser les questions qui fâchent. On veut des réponses toutes faites, on les digère, et on passe au suivant. Et je m’inclus dedans, bien sûr. Mais peut-être que la prochaine fois, on réfléchira un peu, au lieu de juger à l’emporte-pièce. »

Notre avis

Patineuse prometteuse, première Américaine à réussir le triple axel, Tonya Harding devient en 1994 le visage du plus gros scandale sportif des USA. Juste avant les Jeux Olympiques, sa rivale Nancy Kerrigan est attaquée par un inconnu pour l’éliminer de la compétition. Rapidement, Jeff, le mari de Tonya, admet son implication. Tonya plaidera coupable aussi : elle est rayée à vie de la fédération de patinage, et haïe par tout le pays. 24 ans plus tard, le scénariste Tonya Harding et Jeff Gillolu ont livré séparément à Steven Rodgers leur version de la vérité. Et leurs deux histoires n’avaient rien à voir. C’est comme ça qu’est né ‘I, Tonya’, un film qui nous dit qu’il n’y a jamais une seule vérité. Derrière les gros titres des médias, le film parle aussi de ce qu’on ne vo(ya)it pas, comme les relations toxiques et la violence domestique. C’est l’histoire d’une fille qui voulait juste patiner, et qui découvre à ses dépens qu’être la meilleure ne suffit pas. Critiquée sur son look ou son milieu social, elle n’était pas la jolie princesse idéale. Point de déprime pourtant : énergique, vif et acide, le film est infusé d’humour cynique et de puissantes répliques. C’est aussi un hommage vibrant aux années 90, de la BO aux costumes hyper-précis. Rajoutez la performance éblouissante de Margot Robbie, mais aussi d’Alison Janney, incroyable en mère acariâtre, et vous obtenez un des films les plus forts de l’année.