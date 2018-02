Météo : arrivée d’une vague de froid polaire sur la Belgique

Tweet on Twitter

Il fait froid, et cela ne va pas s’arranger : une vague de froid polaire est annoncée pour la fin de la semaine.

Le prévisionniste météo de RTL, David Dehenauw, met en garde : il va faire très froid au cours des prochaines semaines. Le pic de cette vague de froid sera atteint en début de semaine prochaine, avec des des minimales compris à -13°C. « Cette semaine, la nuit va aller de -5°C en Basse-Belgique à -10°C, -12°C en Haute-Belgique« , explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. « Au début de la semaine prochaine, je n’exclus pas le fait que dans les Hautes Fagnes, il gèlera dans un certain nombre d’endroits entre -15°C et -20°C. Mais seulement à condition que le ciel reste dégagé et qu’il y ait peu de vent. »

Ce froid s’explique par la perturbation du vortex polaire, un courant d’air qui circule en principe autour du pôle nord. Son affaiblissement provoque une descente de l’air froid sur le nord de l’Europe.