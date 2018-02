Une association construit une autoroute pour hérissons à Londres

A Londres, l’association Barnes Hedgehogs crée une « autoroute pour hérissons » en perçant des trous et des tunnels dans les jardins et les propriétés du quartier de Barnes.

Comme dans beaucoup de pays d’Europe occidentale, le hérisson est de plus en plus menacé en Grande-Bretagne. De l’autre côté de la Manche, les populations de hérissons ont perdu 30 % de leurs effectif en 20 ans, passant de 1,5 million d’individus en 1995 à moins d’un million en 2015. Intoxiqués par les pesticides, écrasés par les voitures ou broyés par des tondeuses, les raisons pour expliquer cet inquiétant déclin sont nombreuses.

Un réseau de tunnels et de passages pour les hérissons

Il y a quatre ans, le britannique Michel Birkenwald s’est dit qu’il ne pouvait pas rester sans rien faire et il a décidé de consacrer son temps et son argent pour aider les hérissons. Ce londonien originaire du quartier de Barnes, à Londres, a fondé et financé l’association « Barnes Hedgehogs ». Michel et les membres de l’association créent un réseau de tunnels et de passages spécialement pour les hérissons.

Pour réaliser ce travail, ce Britannique a confectionné une perceuse, spécialement conçue pour creuser des trous permettant de laisser passer un hérisson. Avec l’accord des riverains, Michel perce gratuitement des tunnels dans les murs et les barrières des jardins pour permettre aux hérissons de circuler plus facilement. Une fois que le travail est effectué, l’association fixe un petit panneau vert indiquant qu’il s’agit d’une « autoroute pour hérissons » et qu’il faut veiller à ne pas boucher le trou.

2018, l’année de l’accomplissement

Depuis le début de l’année, Michel Birkenwald et les bénévoles de l’association « Barnes Hedgehogs » ont déjà réalisé une cinquantaine de trous. Au début de l’année, il annonçait sur les réseaux que 2018 devrait être l’année de l’accomplissement de la grande route pour hérissons dans le quartier de Barnes. Alors qu’il espérait créer au moins 100 nouveaux trous, son objectif est déjà quasiment atteint.

Avec cette initiative personnelle, Michel Birkenwald montre qu’avec des bonnes idées et de l’engagement, il est possible d’aider les hérissons.