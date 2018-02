Trois ans de prison ferme requis contre l’ancien ministre Jérôme Cahuzac

Le parquet a requis mardi la confirmation en appel de la peine contre l’ex-ministre français du Budget Jérôme Cahuzac. Il avait été condamné à trois ans de prison en première instance pour son compte caché à l’étranger. La peine maximale encourue pour fraude fiscale est de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende, rappelle les médias français. Jérôme Cahuzac risque aussi 5 ans de prison et 375.000 euros d’amende pour les faits de blanchiment et 5 ans d’interdiction des droits civiques et 33.000 euros d’amende pour avoir menti dans sa déclaration de patrimoine devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

L’ex-ministre est en aveux des faits qui lui sont imputés. Les plaidoiries de la défense doivent suivre.

Source: Belga