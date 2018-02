Retour à la normale sur le réseau Stib

Tweet on Twitter

La circulation a repris comme prévu mardi sur l’ensemble du réseau Stib (bus, trams et métros), alors que la circulation avait été perturbée sur l’ensemble du réseau lundi en raison d’une grève initiée par les syndicats CGSP et CGSLB, indique la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (Stib). La direction de la Stib et les syndicats sont arrivés à un accord lundi en fin d’après-midi, au terme de longues heures de discussions.

« A l’issue de cette réunion de conciliation constructive, qui se déroulait au SPF Emploi et Travail, les différentes parties sont parvenues à un accord sur les principes d’organisation du travail et la concertation à venir au sein de Field Support, le département de la Stib notamment chargé d’assurer la sécurité sur le réseau de transport public bruxellois », avait indiqué lundi la direction dans un communiqué. Les partenaires sociaux se sont également mis d’accord sur un calendrier de négociations concernant les autres points en cours de discussion au sein de l’entreprise.

La CGSP et la CGSLB ont fait grève lundi pour dénoncer divers problèmes opérationnels qui engendrent « un climat social néfaste » au sein de la société des transports en commun bruxelloise. La CSC Services publics avait, elle, choisi de ne pas suivre le mouvement.

Source: Belga