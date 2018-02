Philippe Gilbert en mode Paris-Roubaix pour les 50 ans du GP Samyn

Philippe Gilbert et son équipe Quick-Step Floors seront les grandes attractions du Grand Prix Samyn dont on célébrera le 50e anniversaire le 27 février. Le Liégeois profitera des pavés de l’épreuve d’ouverture professionnelle en Wallonie pour tester son matériel de Paris-Roubaix. Philippe Gilbert a remporté le GP Samyn en 2008. La 50e édition du Grand Prix Samyn, présentée mardi à Quaregnon, donnera raison, le 27 février, aux organisateurs d’avoir opté, en 2015, pour ajouter des secteurs pavés à leur parcours. La nouveauté de la finale a généré un scénario nouveau pour l’issue de l’épreuve inaugurale du calendrier professionnel en Wallonie. On a vu en 2015 la victoire de Kris Boeckmans, en 2016 celle du Néerlandais Niki Terpstra et en 2017 celle de Guillaume Van Keirsbulck, dans des conditions météo dantesques.

« Nous avons eu raison d’ajouter des pavés dans le circuit final », a expliqué Jean-Luc Vandenbroucke, manager de l’épreuve. « Cette nouveauté, qui s’inscrit dans la philosophie des parcours flandriens du début de saison, a amené des coureurs différents, des vainqueurs différents et elle a incité Philippe Gilbert à annoncer sa participation cette année avec une équipe très forte, avec, entre autres, l’ancien champion du monde de cyclocross, Zdenek Stybar, et le vainqueur de notre course en 2016 et vainqueur de Paris-Roubaix en 2014, Niki Terpstra ».

Philippe Gilbert s’était imposé au GP Samyn en 2008 alors qu’il évoluait sous le maillot de La Française des Jeux. L’épreuve hainuyère sera organisée cette année pour la première fois un mardi. « Ce changement de jour, mardi au lieu de mercredi, nous permet de coller davantage au week-end d’ouverture en Flandres », a poursuivi Jean-Luc Vandenbroucke.

L’édition 2017 de l’épreuve avait connu un écrémage du peloton dans les secteurs pavés. Deux coureurs, le Luxembourgeois Alex Kirsch et Guillaume Van Keirsbulck, avaient réussi à se dégager du groupe de tête pour se disputer les lauriers au sprint à Dour.

La course d’attente du GP Samyn sera le Mémorial Gilbert Delhaye, ex-Samyn des Dames, course mise au calendrier depuis 2012 et qui avait vu la victoire en 2017 de l’Espagnole Sheyla Gutiérrez.

Le Grand Prix Samyn a vécu des heures difficiles en fin 2016 suite aux révélations de détournements importants d’argent dans les caisses de l’association organisatrice par la trésorière. L’édition 2017 avait pu avoir lieu in extremis.

L’épreuve fêtera le 27 février prochain son 50e anniversaire et honorera la mémoire du regretté José Samyn, coureur nordiste qui s’était imposé dans le Grand Prix de Fayt-Le-Franc en 1968, ancêtre du GP Samyn. José Samyn a perdu la vie le 28 août 1969 à l’âge de 23 ans des suites d’une chute au critérium de Zingem.

Source: Belga