JO 2018 – Ski alpin – Descente dames: Kim Vanreusel 43e temps du 3e entraînement

Kim Vanreusel a signé le 43e temps (1:46.77) du troisième entraînement de la descente olympique, mardi au Centre alpin de Jeongseon. Elle est à 6.10 de l’Autrichienne Ramona Siebenhofer, qui a été la plus rapide en 1:40.67. La Suissesse Michelle Gisin (1:40.87) et l’Italienne Nadia Fanchini (1:40.88).

L’Américaine Lindsey Vonn, championne olympique de la descente en 2010, a réalisé le 4e chrono (1:40.96), devant sa compatriote Mikaela Shiffrin (1:41.01), sacrée championne olympique du slalom géant jeudi dernier.

Kim Vanreusel avait terminé 50e et 47e des deux premières descentes.

La descente dames aura lieu mercredi à 11h00 locales (3h00 en Belgique).

La descente sera la 4e épreuve pour Kim Vanreusel aux Jeux de Pyeongchang. La skieuse belge de 20 ans a terminé 39e du slalom géant, 40e du slalom et 40e du super-G. Après la descente, elle disputera encore le combiné vendredi.

