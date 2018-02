JO 2018 – Patinage artistique – Danse sur glace: l’or pour les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir

Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont décroché la médaille d’or de danse sur glace, mardi aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Le couple canadien s’est imposé sur l’air de Moulin Rouge avec 206.7 points, devant les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (205.28) et les Américains Maia et Alex Shibutani (192.59). Tessa Virtue et Scott Moir, triples champions du monde (2010, 2012 et 2017), avaient été sacrés champions olympiques une première fois aux Jeux de Vancouver en 2010. Ils avaient pris la médaille d’argent aux Jeux de Sotchi il y a quatre ans.

Source: Belga