TF1 va lancer un nouveau magazine d’info quotidien

TF1 va lancer le 12 mars un nouveau magazine d’information, « 20H le mag », un programme de dix minutes pensé comme un supplément au JT qui sera diffusé chaque jour vers 20h30, a annoncé Thierry Thuillier, patron de l’information du groupe TF1, au Figaro mardi.

Ce nouveau programme remplacera la mini-série humoristique « Nos chers voisins » et des bandes annonces, afin de rendre plus lisible la grille de la tranche horaire 20h30/21h, important carrefour d’audience (environ 20% du public), explique-t-il.

« 20H le Mag » comprendra la météo et un reportage « de cinq à six minutes autour d’histoires ou de portraits de héros ordinaires, de Français qui sont dans l’actualité et parfois de personnalités. L’idée est de faire découvrir des univers qui suscitent le rêve et la curiosité », a précisé Thierry Thuillier.

Il sera présenté du lundi au jeudi par Gilles Bouleau et le vendredi par Anne-Claire Coudray, avec une équipe de journalistes dédiée.

« Cette expérimentation sera menée jusqu’à l’été et reconduite la saison prochaine si le succès est au rendez-vous. Cela représente environ 50 minutes d’information supplémentaires par semaine, soit environ 33 heures sur un an », calcule le dirigeant.

Changement de décor

TF1 prévoit également de changer le décor de son JT en septembre : « Nous ne ferons pas la course aux mètres carrés avec un décor de cathédrale », explique Thierry Thuillier en référence au nouveau décor du 20H de France 2 présenté par Anne-Sophie Lapix.

« Il s’agit surtout de favoriser la mobilité et l’utilisation des nouvelles technologies telles que l’infographie, la 3D et la réalité augmentée afin d’accentuer la nature pédagogique de nos journaux », poursuit-il.

Thierry Thuillier a également pour mission de multiplier les synergies entre TF1 et LCI : « nous allons mettre en commun tout ce que nous pouvons », dit-il, écartant toutefois toute fusion entre les rédactions.

La mise en place fin 2017 d’un service politique commun aux deux chaînes pourrait s’étendre aux services économie, société, reportage « entre fin 2018 et 2019 », selon lui.

LCI, qui a perdu entre 20 et 25 millions € l’an dernier selon Le Figaro, a demandé début janvier au CSA l’autorisation de faire de la promotion croisée sur les différentes antennes du groupe.

La chaîne mise également sur le Mondial de foot, en juin et juillet, dont TF1 a acheté 28 matchs, pour « événementialiser » sa grille.