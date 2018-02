Des vélos en bambou belge

Une petite startup bruxelloise crée des vélos à assistance électrique. Et pour accentuer encore le côté local, le cadre de leurs vélos est composé de

bambou français ou même belge ! Ces bécanes sont ensuite mises en location pour une centaine d’euros par mois.

Perrine a trouvé son amoureux aux Philippines où il était expert en valorisation de

ressources locales. Une fois en Belgique, avec son expertise du bambou sous le bras, il

fonde avec Perinne, « Cycad », leur aventure durable et circulaire.

Du bambou de Waterloo

Le bambou serait extrêmement solide… Et bien plus léger que le métal. Et en plus quand

on sait qu’il pousse facilement sous nos latitudes, il devient un matériau idéal. « Notre

vision durable est globale et donc on ne veut pas importer notre bambou. Il vient soit de

France, soit de Belgique, de Waterloo plus précisément », explique Perrine Collin.

Inciter à rouler au quotidien

Les vélos de Cycad sont mis en location à long terme. Chaque mois, le client débourse

entre 100 et 125 euros en fonction du nombre de kilomètres parcourus. « Nous avons

l’ambition de stimuler les gens à rouler un maximum au quotidien. Du coup, on a eu

l’idée d’un tarif dégressif. Au plus on roule, au moins on paye ! Si vous faites plus de 250

km par mois, vous payez 100 euros, si vous en faites moins, vous paierez 125 euros »,

explique la jeune entrepreneure, qui précise que 250 km par mois, cela fait environ dix

km par jour ouvrable, ce qui correspond à la moyenne du trajet aller-retour domicile

bureau des Bruxellois.

Tout compris

L’avantage de ce type de location c’est que tout est pris en compte au niveau de la

maintenance et même plus. « Nous entretenons et réparons évidemment à nos frais mais

nous remplaçons également le vélo en cas de vol et ça c’est très important pour les

Bruxellois, on a remarqué que c’était vraiment un frein à l’utilisation d’un vélo », précise

Perrine Collin. En tout cas, le vélo est hyper confortable en ville : la roue arrière est plus

grande que celle de l’avant, il est munis d’un petit panier et d’une assistance électrique

indispensable quand on arpente les collines de la capitale.

www.cycad.be