Le secteur de la construction a le vent en poupe

La croissance du secteur de la construction en 2017 devrait s’intensifier cette année, a indiqué la Confédération Construction la semaine dernière à l’occasion

de sa conférence de presse annuelle.

La progression du volume de travaux pourrait passer de plus de 2 % l’année dernière à plus de 3 % en 2018. « Tous les indicateurs sont au vert pour les particulierset c’est le moment deconstruire ou de rénover »,assure Robert de Mûelenaere,administrateur délégué de laconfédération.La Belgique traverse une phase de haute conjoncture et plusieurs

facteurs favorables laissent présager un avenir positif pour le secteur, d’après les chiffres fournis par la Confédération Construction. En 2017, la confiance des entrepreneurs a atteint un niveau « historiquement élevé », supérieur à la moyenne des dix dernières années. La proportion d’entreprises observant une amélioration dans le secteur reste toutefois globalement égale à celles qui font part d’une détérioration. « Cette année 2018 commence bien aussi, les carnets de commandes sont bien remplis », poursuit Robert de Mûelenaere. Les entreprises sont actuellement assurées d’environ 5,9 mois d’activité en moyenne, contre 5,6 l’année dernière et 5,5 il y a deux ans.

Hausse de l’emploi

Cette embellie conjoncturelle a entraîné une hausse de l’emploi construction, après la perte

de quelque 20.000 salariés entre 2011 et 2015. Entre le quatrième trimestre de 2016 et le troisième en 2017, 1.900 emplois ont été créés (800 salariés et 1.100 indépendants).

Le nombre de faillites d’entreprises de construction a cependant également grimpé, passant de 1.578 en 2016 à 1.752 l’année dernière. Selon la Confédération Construction, la hausse de la demande est notamment pilotée par les investissements du gouvernement fédéral dans les bâtiments qui accueillent les institutions judiciaires et la perspective des élections communales, qui entraînent une augmentation des activités de génie civil.

Le renforcement des exigences en matière de PEB (performance énergétique des

bâtiments) en Flandre suscite également un phénomène d’anticipation.

La réforme des droits d’enregistrement, appliquée en Wallonie et à Bruxelles depuis le début de l’année, offrira par ailleurs « davantage de marge financière aux familles », ajoute Robert de Mûelenaere. « Nous pensons que les marges libérées pourront être utilisées pour financer des travaux de rénovation énergétique ».