La Loterie Nationale couronnée employeur au top

La Loterie Nationale est l’un des Top Employers de 2018. Le Top Employers Institute analyse chaque année la gestion du personnel d’un grand nombre d’entreprises en Belgique. BNP Paribas et Audi ont aussi reçu un prix.

Dans le monde entier, 1.300 entreprises, réparties dans 113 pays, ont reçu la certification de Top Employers. Ensemble, elles donnent du travail à plus de 5 millions de personnes. La Loterie Nationale est l’une des 15 entreprises de notre pays qui fait désormais partie de ce cercle sélect.

Pour sa première participation à Top Employers, la Loterie Nationale est donc d’emblée parvenue à décrocher cette prestigieuse certification. Pour ce faire, elle a passé avec succès toutes les phases du programme du Top Employers Institute. La Loterie a été évaluée sur des thèmes variés, comme Talent Strategy, Compensation and Benefits, Leadership Development, Culture, Learning & Development et Succession Management. Il s’agit pour la Loterie Nationale de la deuxième certification importante reçue en quelques mois. L’entreprise a en effet précédemment reçu le Label Diversité d’Actiris.

Gestion des RH

« Notre stratégie en matière de RH a passé avec brio ce screening et cet audit en profondeur, et j’en suis très fière », déclare Petra Vandendriessche, responsable HR Strategy & Management. « Notre gestion des RH et nos actions concrètes sur le lieu de travail ont été analysées dans les moindres détails et qualifiées de « top ». Cette reconnaissance est le couronnement du travail de ces dernières années de l’entièreté de l’équipe RH. Le label Top Employer est aussi un incitant pour tous les collaborateurs de la Loterie Nationale et il booste notre attractivité en tant qu’employeur. Nous le considérons comme un puissant encouragement à poursuivre dans la bonne direction ».

Intérêt social

Outre la diversité et une excellente gestion des RH, la Loterie Nationale investit chaque année plus de 320 millions d’euros dans la société. Cela se fait notamment sous la forme d’un soutien financier à des organisations et des événements dans des secteurs très divers, allant du sport et de la recherche scientifique à la culture et au développement durable.