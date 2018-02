NBA – L’équipe de LeBron James remporte un All-Star Game 2018 disputé

Une fois n’est pas coutume, c’est sur une action défensive que s’est décidé, au buzzer, ce All Star-Game NBA nouvelle mouture. L’équipe de LeBron James s’est imposée 148-145 devant la formation emmenée par Steph Curry, dimanche au Staples Center de Los Angeles. Pour cette 67e édition du All-Star Game, la NBA avait décidé de changer le format du match après plusieurs années de critiques concernant la formule initiale, opposant les meilleurs joueurs de la conférence Est à ceux de l’Ouest. En effet, de nombreux observateurs n’y voyaient plus qu’une rencontre d’exhibition, sans aucune défense ni réelle opposition. Cette fois, les deux équipes ont été composées par les capitaines Steph Curry et LeBron James, en tête du vote combiné des supporters, des journalistes et des joueurs.

La différence avec les dernières éditions s’est directement ressentie dans l’intensité des phases défensives. Au coude-à-coude dans le quatrième quart-temps, la victoire s’est dessinée dans les derniers instants de la rencontre. Tel un match de saison régulière, les arbitres ont dû siffler des fautes dans le ‘money time’ et consulter la vidéo.

Après des paniers décisifs marqués par Russel Westbrook et James, Steph Curry a hérité du dernier ballon mais n’a pas trouvé de fenêtre de tir devant l’âpre défense de ‘LBJ’ et Kevin Durant. Omniprésent, LeBron James a été élu MVP du All-Star Game pour la 3e fois de sa carrière. Le joueur des Cavaliers a compilé 29 points, 10 rebonds et 8 assists, le tout à 12/17 aux tirs.

« On voulait relancer ce All-Star Game, pas très compétitif ces dernières années. C’était un vrai match et tout le monde avait le bon état d’esprit », a déclaré James avec la voix cassée, résultant de son activité vocale durant toute la rencontre. « Nous voulions vraiment la victoire », a avoué Westbrook, également convaincu par cette nouvelle formule.

Samedi soir, Donovan Mitchell (Utah) avait remporté le concours de dunk, Devin Booker (Phoenix) celui des tirs à trois points et Spencer Dinwiddie (Brooklyn) celui du ‘Skills Challenge’.

La saison régulière reprendra le 22 février avec 6 matches dont une alléchante affiche entre Cleveland et Washington, respectivement 3e et 4e à l’Est.

