L’outil MobiPulse d’Infrabel: un pas dans le bon sens, selon Navetteurs.be

L’outil MobiPulse d’Infrabel lancé lundi constitue un pas dans le bon sens vers plus de transparence par rapport aux données sur la ponctualité des trains et le ressenti des voyageurs, analyse l’association Navetteurs.be. Son président Gianni Tabbone suggère cependant que ce baromètre, sur lequel l’entreprise ferroviaire publie désormais deux fois par jour ses chiffres de ponctualité aux heures de pointe sur les principales lignes du réseau, soit élargi aux liaisons intra-Flandre ou intra-Wallonie. MobiPulse se compose d’une carte facile à lire, actualisée chaque jour à 11h00 et 21h00, qui donne un aperçu de la ponctualité du trafic ferroviaire durant les heures de pointe matinale et vespérale. Elle recense les temps de parcours théorique et réel entre neuf grandes gares du pays (Namur, Liège, Charleroi, Mons, Tournai, Anvers-Central, Gand-Saint-Pierre, Courtrai et Hasselt) vers Bruxelles-Central pour les trajets matinaux (entre 6h00 et 9h00) et inversement le soir (de 16h00 à 19h00).

« Cela correspond beaucoup plus au ressenti des navetteurs que les données globales qui étaient publiées chaque mois jusqu’à présent », relève avec satisfaction Gianni Tabbone. « L’outil permet aussi une transparence sur les causes et les responsables des incidents sur le réseau d’Infrabel », note-t-il.

« Ces données sont suffisantes pour le voyageur lambda mais pourraient peut-être être élargies aux lignes intra-Flandre ou intra-Wallonie, comme la dorsale wallonne par exemple », suggère le président de Navetteurs.be. L’association de voyageurs a en outre encore un goût de « trop peu » et aimerait qu’Infrabel mette également à sa disposition les données brutes de la ponctualité afin de pouvoir mener ses propres analyses.

