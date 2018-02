Les patients atteints d’une grippe sans complications priés de ne pas venir à l’hôpital

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Les patients atteints d’une grippe sans complications doivent être traités de préférence à domicile, préconisent lundi, de concert, les médecins généralistes et urgentistes, qui veulent que « chaque patient reçoive les meilleurs soins au bon endroit ». Les hôpitaux se retrouvent en effet surchargés pour le moment, l’épidémie de cette maladie atteignant son point d’orgue. Celle-ci représente également une charge de travail supplémentaire pour les médecins généralistes. L’Association belge des syndicats médicaux (Absym) et l’union professionnelle des médecins urgentistes, le BeCEP, s’adressent ainsi à tous les médecins généralistes et hospitaliers afin qu’ils luttent ensemble contre l’épidémie de grippe. Les hôpitaux, confrontés à une très forte occupation, sont en effet contraints de pratiquer une politique de prise en charge restrictive, expliquent les deux organisations.

Pour garantir que les patients les plus sévèrement touchés par le virus puissent être directement pris en charge en chambre hospitalière ou dans un service de soins intensifs, elles recommandent aux généralistes et aux urgentistes de veiller à ce que chaque patient reçoive les meilleurs soins au bon endroit. Les patients sans complications doivent être traités de préférence chez eux, préconisent dès lors l’Absym et le BeCEP. Pour ce faire, il est important que l’entourage du patient soit mis en branle. Un rôle d’activation du réseau social pour lequel les médecins généralistes sont bien placés. Les médecins urgentistes adopteront, eux, la même approche pour ceux qui se présentent spontanément au service des urgences, recommandent les deux organisations.

Il incombe aux médecins généralistes de procéder au tri des patients à domicile, rappellent-elles. Si les circonstances cliniques le requièrent, ils orientent alors leurs patients vers un hôpital où ceux-ci seront naturellement pris en charge.

Source: Belga