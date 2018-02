Grève à la Stib – Aucune ligne de métro exploitée

Aucun métro n’est sorti des dépôts à Bruxelles à l’aube, lundi, à la suite d’un préavis de grève déposé par la CGSP et la CGLSB, indique la Stib. Concernant les trams, trois-quarts des lignes du réseau sont exploitées, précisait peu avant 06h00 Cindy Arendts, porte-parole. Six lignes de bus sont par ailleurs en circulation. La fréquence est toutefois plus faible qu’en temps normal. Les syndicats dénoncent divers problèmes opérationnels qui engendrent « un climat social néfaste » au sein de la société des transports en commun bruxelloise. Aucun métro ne circule lundi matin. Quant aux trams, les lignes 3, 4, 7, 19, 25, 39, 51, 55, 81, 82, 92, 93 et 94 roulent, selon la Stib. Les lignes de bus en circulation sont les lignes 21, 29, 43, 71, 87 et 95. La fréquence de ces lignes reste cependant plus faible qu’à l’ordinaire, prévient la Stib.

La société des transports en commun bruxellois informera les voyageurs en temps réel via notamment son site, son application et les réseaux sociaux. L’ouverture du Contact Center (070/23.20.00) était par ailleurs prévue dès 06h00.

Une réunion tenue vendredi matin entre la direction de la Stib et les syndicats n’a pas permis de débloquer la situation. Une nouvelle réunion était attendue lundi matin. La CSC Services publics a, elle, choisi de ne pas suivre le mouvement.

Source: Belga