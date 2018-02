Classement WTA – Lauréate à Doha, Petra Kvitova éjecte Elise Mertens du top 20

Elise Mertens a quitté le top 20 du classement mondial des joueuses de tennis trois semaines après l’avoir intégré. La Belge occupait la 20e place depuis sa demi-finale à l’Open d’Australie mais a reculé d’une position après le sacre de la Tchèque Petra Kvitova à Doha dimanche. La gauchère de 27 ans a fait un saut de 11 places et est désormais 10e au ranking WTA. Si Mertens a reculé d’une place, elle a cependant encore gagné des points au classement après avoir atteint le 2e tour à Doha la semaine dernière. Engagée à Dubaï cette semaine, elle défiera au premier tour l’Américaine Catherine Bellis (WTA 48), 18 ans à peine. En cas de victoire, elle pourrait retrouver Garbine Muguruza au deuxième tour. L’Espagnole est désormais 3e mondiale après sa finale perdue à Doha, dépassant l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Outre cette interversion et le gain de onze places pour Kvitova, aucun changement n’est à signaler au sommet du tennis féminin. Du côté belge, Kirsten Flipkens a gagné 3 positions et se retrouve 67e alors qu’Alison Van Uytvanck complète le trio belge dans le top 100, pointant à la 80e place (-1).

Si Yanina Wickmayer conserve sa 117e place, Ysaline Bonaventure a en perdu une (154e) et Maryna Zanevska trois (189e).

