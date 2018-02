Classement ATP – Immortel, Roger Federer remonte sur le trône à 36 ans, Goffin reste 7e

C’était acté depuis sa victoire en quarts de finale au tournoi ATP de Rotterdam vendredi. Lundi matin, le Suisse Roger Federer est remonté sur le trône du tennis mondial masculin, devenant le joueur le plus âgé à se hisser au sommet de l’ATP à 36 ans et 6 mois. Dimanche, le Bâlois a fêté sa place de N.1 en décrochant à Rotterdam son 97e titre en carrière après avoir facilement battu le Bulgare Grigor Dimitrov en finale sur le score de 6-2, 6-2. Dans le top 10, Dimitrov a passé l’Allemand Alexander Zverev et se retrouve 4e à l’ATP alors que le Sud-Africain Kevin Anderson est désormais 9e, son meilleur classement en carrière, après sa victoire au tournoi de New York.

Federer a donc dépassé l’Espagnol Rafael Nadal et récupéré le trône du tennis masculin, un peu plus de cinq ans après l’avoir quitté. Au passage, le Suisse, a pulvérisé le record de l’Américain Andre Agassi, qui s’était hissé au sommet de l’ATP à tout juste 33 ans. ‘RF’ était devenu N.1 mondial pour la dernière fois le 29 octobre 2012. Avec ce deuxième trophée de l’année, après celui acquis à l’Open d’Australie, Federer pointe désormais à 12 unités seulement de l’Américain Jimmy Connors, vainqueur de 109 tournois dans sa carrière.

Du côté des Belges, David Goffin conserve sa 7e place, son meilleur classement jamais atteint. Cependant, le Liégeois de 27 a connu une fin de semaine imprévue. En effet, il a dû jeter l’éponge dans le deuxième set de sa demi-finale contre Dimitrov après avoir reçu une balle dans l’œil. Le droitier de Rocourt a ensuite annoncé son forfait pour le tournoi ATP 250 de Marseille.

Ruben Bemelmans gagne trois positions et se trouve à la 113e place alors que Steve Darcis, écarté à cause d’une blessure au coude, est désormais 124e (-3). Arthur De Greef, le quatrième mousquetaire belge dans le top 200, est 194e (+3).

Source: Belga