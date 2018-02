Billie Massey meilleure joueuse du ‘Basketball Without Borders’ à Los Angeles

Tweet on Twitter

Billie Massey, la jeune joueuse de Wavre Ste-Catherine, a été désignée MVP, most valuable player, du programme « Basketball Without Borders Global Camp », organisé par la FIBA, la NBA et la WNBA, ce week-end à Los Angeles, Etats-Unis, a annoncé son coach Arvid Diels lundi. La jeune intérieure ostendaise, 17 ans, a été invitée comme 25 autres joueuses européennes nées en 2000 pour participer à la quatrième édition de ce programme dont l’objectif est de dénicher des jeunes talents.

Billie Massey, 1m88, avait été élue MVP de l’Euro U18 à Sopron, Hongrie, cet été qui a vu la Belgique devenir championne d’Europe avec Arvid Diels, son coach à Wavre Ste-Catherine qui a effectué le déplacement aussi ce week-end à Los Angeles. Billie Massey avait reçu sa première sélection chez les Belgian Cats en Tchéquie le 10 février prochain en qualifications pour l’Euro 2019. Elle avait du faire l’impasse sur la venue de la Suisse quatre jours plus tard en raison de ce déplacement aux Etats-Unis.

Un total de 65 joueurs et joueuses de 36 pays ont participé à ce camp de trois jours en Californie.

Source: Belga