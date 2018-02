Suisse: deux skieurs blessés dans une avalanche

Tweet on Twitter

Deux randonneurs ont été blessés dans une avalanche dimanche après-midi dans le Valais (sud de la Suisse), a annoncé la police cantonale, qui avait d’abord annoncé sur la foi d’un témoin qu’une dizaine de personnes avaient été emportées par la coulée. « Il y avait effectivement un groupe de dix skieurs, mais au moment de l’avalanche, huit d’entre eux se trouvaient en amont de la coulée de neige et celui qui a donné l’alerte a cru qu’ils avaient tous été emportés », a déclaré un porte-parole de la police.

« Les secouristes ont retrouvé les deux randonneurs blessés et les ont transportés à l’hôpital », a-t-il ajouté.

L’accident est survenu vers 15h50 à 2.500 m d’altitude, au col de Fenestral, dans la région de Finhaut.

Le danger d’avalanche est actuellement de 3 sur 5 pour l’ensemble du canton du Valais et plusieurs avalanches se sont produites dimanche en dehors des pistes sécurisées, a indiqué la police cantonale, qui a appelé à la prudence.

source: Belga