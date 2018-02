Rallye de Suède – « Un résultat fantastique » pour Thierry Neuville en Suède

Thierry Neuville et son co-pilote Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) ont décroché leur 7e victoire en championnat du monde des rallyes, dimanche, en Suède. Le vice-champion du monde prend ainsi la première place du classement provisoire au championnat des pilotes avec 41 points, soit 11 de plus que le Français Sébastien Ogier, deuxième.

« C’est un résultat fantastique », s’est réjoui Neuville. « Le départ du championnat à Monte-Carlo était décevant, mais cela ne m’a pas abattu. Nous sommes restés concentrés et étions venus en Suède pour obtenir un bon résultat. Nous savions que ce ne serait pas facile, mais l’objectif était de se battre, et nous avons parfaitement accompli cela. »

Neuville a pris la tête vendredi matin, au début de la deuxième des quatre journées de course. « Nous ne nous attendions pas à prendre la tête si rapidement. Il fallait alors être intelligents et frapper quand c’était possible. Nous aurions mérité la victoire l’an dernier, mais nous la méritons encore plus cette année. Dans le powerstage, je n’ai pas insisté car je ne voulais mettre en danger la victoire. Prendre deux points de plus (en terminant 4e du powerstage, ndlr) est un beau bonus. Nous sommes à présent en tête du championnat. Je veux remercier tout le monde dans l’équipe. 200 personnes travaillent jour après jour pour nous fournir une bonne voiture avec laquelle nous pouvons gagner. Cette victoire est pour eux. C’était un weekend fantastique. »

