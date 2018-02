Proximus League – Westerlo et Tubize, les deux principaux candidats à la descente, partagent

En Proximus League, le match entre les deux principaux prétendants à la descente, Westerlo et Tubize, s’est terminé dimanche par un match nul (0-0). Après la 27e et avant-dernière journée, Tubize (22 points) reste 8e et dernier avec quatre points de retard sur Westerlo (7e). Westerlo a donné l’impression de plus vouloir la victoire. La formation campinoise s’est créé les meilleures occasions notamment en première période par Benjamin De Ceulaer, et son offensive finale n’a pas été couronnée de succès non plus.

Westerlo conserve ses quatre points d’avance sur Tubize, qui seront divisés par deux lors des play-downs. Le club brabançon n’a donc pas encore perdu toutes ses chances, loin s’en faut.

L’Union (1-1 contre le Cercle de Bruges samedi) qui se déplacera à Tubize dimanche prochain est 6e avec 31 points.

Source: Belga