Naples bat la Spal (1-0) et reprend la tête du classement, Dries Martens n’a pas marqué

En battant la Spal Ferrara 1-0 dimanche, Naples a repris la tête du championnat d’Italie de football. Naples a aligné son 9e succès consécutif grâce à un but rapide du Brésilien Allan (6e). Dries Mertens a disputé l’intégralité de la rencontre. Après 25 journées, les Napolitains comptent 66 points, un de plus que la Juventus, qui avait remporté le derby face à Torino (0-1) samedi. Auteur de cinq buts en quatre rencontres, le Diable rouge n’a cette fois pas trouvé l’ouverture alors qu’il a eu plusieurs occasions de doubler la marque. S’il a tenu la défense adverse sous pression, Mertens n’est passé près du but que sur coup franc.

La Spal qui n’a cadré qu’un seul tir n’a jamais semblé en mesure d’inquiéter Naples. A noter qu’un goal inscrit par le Slovaque Marek Hamsik (64e) qui aurait mis Naples sur le velours a été annulé après visionnage vidéo pour une position de hors-jeu.

Source: Belga