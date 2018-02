La coproduction belge « Loveless » en lice pour les Bafta

La 71e cérémonie des British Academy Film Awards (Bafta) récompensera dimanche soir à Londres les meilleurs films sortis en 2017. La coproduction belgo-russe « Loveless » (Faute d’amour), du réalisateur russe Andrej Zvyagintsev, est nominée dans la catégorie du meilleur film de langue étrangère. Coproduit par la société « Films du Fleuve » des frères Dardenne, « Loveless » raconte l’histoire de deux parents tellement préoccupés par leur divorce et la préparation de leur avenir respectif qu’ils semblent n’avoir que peu d’intérêt pour leur fils, jusqu’à ce que ce dernier disparaisse.

Le long métrage a obtenu le grand prix 2018 de l’Union de la critique de cinéma (UCC) et s’était déjà distingué l’an dernier au festival de Cannes, où il a remporté le prix du jury.

« Faute d’amour » concourt aux côtés des films « Elle » (Paul Verhoeven), « First they killed my father » (Angelina Jolie), « Mademoiselle » (Park Chan-wook) et « Le client » (Asghar Farhadi).

Dans la catégorie du meilleur film, sont nommés « Call me by your Name » de Luca Guadagnino, « Les heures sombres » de Joe Wright, « Dunkerque » de Christopher Nolan, « La forme de l’eau » de Guillermo del Toro et « 3 Billboards, les panneaux de la vengeance » de Martin McDonagh.

« La forme de l’eau » est nominé pas moins de 12 fois aux Bafta, tandis que le long métrage figure dans 13 catégories à la cérémonie américaine des Oscars. Cette dernière se tiendra le 4 mars à Hollywood, deux semaines après les prix britanniques. « Loveless » est également nominé dans la catégorie du meilleur film étranger aux Oscars.

Source: Belga