JO 2018 – Sam Maes satisfait de sa manche mais en difficulté sur le bas du parcours

Sam Maes a eu besoin de quelques minutes pour récupérer de sa première manche du slalom géant, dimanche sur les pistes de Yongpyong aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. L’Anversois de 19 ans a terminé 38e à 5.02 secondes de l’Autrichien Marcel Hirscher. « C’était vraiment très exigeant. Je n’ai pas encore la force physique pour me donner à 100% sur la portion basse, la plus compliquée du parcours. Mais je suis content de mon ski », a réagi le Belge après l’arrivée.

Avec le dossard N.49, Sam Maes a signé un temps de 1:13.29, prenant la 38e place à 5.02 de Marcel Hirscher. Cette première manche a été marquée par de nombreuses fautes. « Cela ne m’étonne pas du tout. Le tracé est rapide et il y a beaucoup de mouvements de terrain. On ne voit donc pas toujours la suite de la piste, ce qui rend la tâche plus compliquée », a-t-il expliqué.

« Je suis ravi d’avoir pu passer la ligne. C’était mon premier objectif. Le deuxième était d’être rapide et, avec 5 secondes de retard sur Hirscher, il n’est pas tout à fait atteint », a avoué Maes, qui faisait ses débuts olympiques dimanche.

« Je prends cette course comme une autre, même si c’est la première fois que je skie contre Marcel Hirscher. Je n’ai pas pour autant été impressionné par les circonstances. »

Sam Maes sera donc au départ de la seconde manche à 5h45 heures belges. « J’espère délivrer une bonne prestation technique. Je devrais pouvoir accrocher le top 40 même si j’aimerais être dans les 30 meilleurs. Il faut toujours viser plus haut », a ponctué Maes en rigolant.

Source: Belga