ATP New York – Le titre se jouera entre Kevin Anderson et Sam Querrey

Les deux grands serveurs que sont Kevin Anderson (ATP 11) et Sam Querrey (ATP 12) s’affronteront dimanche pour le titre au tournoi de tennis ATP 250 de New York, épreuve en salle sur surface dure dotée de 668.460 dollars. Le Sud-Africain a battu le Japonais Kei Nishikori (ATP 27) 6-1, 3-6, 7-6 (7/4) alors que l’Américain a écarté le Français Adrian Mannarino (ATP 25) 6-7 (5/7), 7-5, 6-3. Après cinq mois d’absence en raison d’un poignet douloureux, Nishikori aura donc été jusqu’en demi-finales de son tournoi de rentrée. Il n’a rien pu faire face à la qualité de première balle d’Anderson dans le jeu décisif du dernier set. Anderson, 31 ans, tentera d’accrocher un 4e titre à son palmarès après ceux de Johannesbourg (2011), Delray Beach (2012) et Winston-Salem (2015). Finaliste du dernier US Open, le Sud-Africain de 2m03 a déjà perdu 11 finales, dont celle de Pune en début de saison.

Il défiera pour le titre Sam Querrey, 30 ans. Le Californien compte déjà 10 sacres en carrière, dont deux en 2017 avec des victoires à Acapulco et Cabo San Lucas.

Source: Belga