Du houblon planté au coeur de Paris

Du houblon sera cultivé sur dix sites de la capitale Paris dès le printemps, soit une plantation étendue sur « un kilomètre de mur », à la fois « dans l’espace public et à l’intérieur d’équipements municipaux », a annoncé vendredi la mairie de Paris.

Cette initiative, qui permet de « soutenir la filière brassicole », s’inscrit dans la « nécessité d’une agriculture urbaine productive et respectueuse de l’environnement », a précisé Pénélope Komitès, adjointe chargée des espaces verts, dans un communiqué.

Pour cette opération de végétalisation de la capitale, qui a fait l’objet d’un appel à projets, quatre brasseries parisiennes, une association, une entreprise spécialisée dans la conception et l’aménagement d’espaces agricoles sur toitures et balcons, et deux équipes de services de la ville seront à pied d’oeuvre pour « obtenir une première récolte dès le mois de septembre », ajoute la mairie.

Le houblon est une liane grimpante, qui s’adapte bien au climat parisien et « peut atteindre jusqu’à 10 mètres de hauteur en s’enroulant autour d’un support (corde, câble…)« , précise la ville de Paris, qui avait déjà annoncé en juillet dernier le lancement d’une bière brassée dans la capitale, produite au Bois de Vincennes avec l’association Brasseurs de France.