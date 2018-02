Proximus League – Le Beerschot Wilrijk accroché sur la pelouse d’Oud-Heverlee Louvain

Le Beerschot Wilrijk a été accroché ce samedi sur la pelouse d’Oud-Heverlee Louvain (1-1) lors de la treizième journée de la deuxième période de Proximus League. Le Beerschot Wilrijk débutait la rencontre en connaissant son adversaire lors de la finale de D1B : le Cercle de Bruges. En effet, les Brugeois ont validé leur participation à la finale ce samedi en obtenant le point du match nul sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (1-1). En guise de préparation, les Anversois ont tout d’abord ouvert le score par l’intermédiaire d’Hernan Losada (69e) avant de concéder le but égalisateur en fin de rencontre via Jovan Kostovski (87e).

Au classement de la période, le Cercle de Bruges compte 26 points, cinq de plus que le Lierse (21) et six de plus qu’Oud-Heverlee Louvain (20). Il ne reste plus qu’une journée et plus aucune équipe ne peut les rejoindre en tête. L’Union Saint-Gilloise (17 points) est quatrième. Suivent le Beerschot (16 points), Westerlo (13 points), Roulers (13 points) et Tubize (11 points).

Les Brugeois sont également en tête du classement de la phase classique avec 49 points soit trois de plus que Louvain (46) et quatre en plus que Beerschot-Wilrijk (45). Suivent le Lierse (38 points), Roulers (34 points), l’Union Saint-Gilloise (31 points), Westerlo (25 points) et Tubize (21 points).

Ce dimanche aura lieu la dernière rencontre de cette journée entre Westerlo et Tubize (16h).

Source: Belga