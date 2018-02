Nainggolan passeur décisif avec la Roma provisoirement troisième de Serie A

L’AS Roma est allée s’imposer 0-2 sur le terrain de l’Udinese à la Dacia Arena samedi après-midi lors de la 25e journée de Serie A. Présent toute la rencontre, Radja Nainggolan a délivré sa quatrième passe décisive en Serie A cette saison et permis aux siens d’assurer la victoire en fin de rencontre. Les Giallorossi montent provisoirement à la troisième place du classement avec 50 points et dépassent provisoirement l’Inter (48) qui joue contre le Genoa de Stéphane Omeonga samedi soir (20h45). Coiffé d’une crête rouge, le ‘Ninja de la Roma’ était souvent dans les bons coups des siens en première période mais ses équipiers ne sont pas parvenus à faire trembler les filets. La deuxième mi-temps de ce match plaisant a poursuivi sur le même ton avec des occasions de part et d’autre et un léger avantage pour les Romains qui ont logiquement été récompensés.

Le Turc Cengiz Ünder a d’abord libéré l’équipe d’Eusebio Di Francesco en inscrivant son quatrième but en trois matches d’une frappe puissante et bien placée à la 70e. Les changements payants du coach romain, Grégoire Defrel et Diego Perotti, ont ensuite permis aux Giallorossi d’assurer la victoire. Le Français a ainsi arraché un ballon dans les pieds des défenseurs de l’Udinese pour l’offrir à Nainggolan. Le Diable rouge n’avait alors plus qu’à glisser en profondeur pour Perotti pour le but du 0-2 (90e).

La Roma a ainsi signé une troisième victoire consécutive rassurante avant le déplacement au Shakhtar Donetsk de mercredi en huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Source: Belga