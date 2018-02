Météo – Un temps ensoleillé sur tout le pays

Le temps sera nuageux dans un premier temps, samedi, avant un retour du soleil sur l’ensemble du pays vers midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). De faibles chutes de neige resteront possibles en début de journée au sud du sillon Sambre et Meuse. Les précipitations deviendront rapidement de la neige fondante puis de la pluie. Les maxima oscilleront entre 2 degrés dans les Hautes Fagnes, 7 degrés au littoral et 8 ou 9 degrés localement. Le vent, de secteur est revenant au nord, sera faible.

La nuit prochaine, des nuages arriveront par l’ouest du pays mais le temps restera calme. Des gelées généralisées sont prévues, ainsi qu’une chute du mercure jusqu’à -8 degrés en Hautes Fagnes, -2 degrés dans le centre et -1 degré à la mer.

La journée de dimanche débutera sous le soleil mais des champs nuageux reviendront peu à peu. Le ciel sera particulièrement nuageux en fin de journée et quelques gouttes ne sont pas exclues. Le thermomètre affichera entre 2 et 4 degrés en Ardenne et de 7 à 9 degrés ailleurs. Le vent, de sud à sud-sud-ouest, sera faible à modéré.

Le pays sera traversé lundi par une perturbation ondulante, à l’origine de pluie et d’averses dans l’ouest du pays, de pluie ou de neige fondante dans le centre, voire de la neige au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima prévus ne devraient pas dépasser 0 degré dans les Hautes Fagnes et 7 degrés à la Côte.

