Les Belges à l’étranger – Le Genoa, avec Omeonga, s’impose face à l’Inter Milan

Le Genoa s’est imposé à domicile face à l’Inter Milan (2-0) ce samedi lors de la vingt-cinquième journée de Serie A. Stephane Omeonga est monté au jeu à la 56e alors que le score était de 1-0. Andrea Ranocchia a tout d’abord ouvert le score en marquant contre son camp en fin de première période (45e). L’ancien joueur de l’Inter Goran Pandev (59e) a ensuite doublé la mise en deuxième période pour le Genoa. Au classement, l’Inter (48 points) est quatrième tandis que le Genoa (30 points) est douzième.

Dans l’autre rencontre de cette journée en Italie, le Chievo Vérone s’est imposé à domicile (2-1) face à Cagliari. La rencontre a basculé à la 69e minute lorsque l’ancien de la Juventus et du Napoli Emmanuele Giaccherini est monté au jeu. L’Italien a marqué à la 74e et délivré une passe décisive pour Roberto Inglese à la 76e. Le but de Leonardo Pavoletti à la 82e n’a pas permis à Cagliari de redresser la barre. Cagliari et le Chievo sont 14e et 15e de Serie A avec 25 points chacun.

– FRANCE –

En Ligue 1, Isaac Mbenza, aligné toute la rencontre, et Montpellier ont obtenu le point du match nul à domicile face à Guingamp (1-1). Au classement, Montpellier (38 points) est cinquième tandis que Guingamp (34 points) est dixième.

Angers, qui a fait entrer Baptiste Guillaume à la 82e, s’est incliné à domicile face à Saint-Etienne. L’ancien anderlechtois Robert Beric a inscrit le seul but du match à la 79e. Angers (25 points) est dix-neuvième, Saint-Etienne (33 points) onzième.

Stef Peeters et Caen ont glané un point à domicile face à Rennes (2-2). Alors que le score était de 1-2, l’ancien Mouscronnois Ronny Rodelin (25e) puis le Belge Stef Peeters (81e) ont raté chacun un penalty. Au classement, Caen (32 points) est douzième tandis que Rennes (35 points) est huitième.

– PAYS-BAS –

En Eredivisie, l’Excelsior s’est imposé en déplacement sur la pelouse de Vitesse Arnhem (1-2) lors de la vingt-quatrième journée. Wout Faes était titulaire chez les visiteurs tandis que Jinty Caenepeel est resté sur le banc.

Le NAC Breda s’est incliné à domicile face à l’AZ (1-3). Stijn Vreven a aligné Lucas Schoofs et Arno Verschueren tandis que Stijn Wuytens a disputé toute la rencontre pour les visiteurs.

Enfin, Jordy Croux a disputé 88 minutes de jeu avec Willem II qui s’est incliné sur la pelouse de La Haye (2-1). L’AZ (50 points) est troisième, l’Excelsior (29 points) onzième, Willem II (20 points) quatorzième et Breda (20 points) quinzième.

