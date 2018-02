Les Belges à l’étranger – Casteels arrête un penalty avec Wolfsburg mais s’incline face au Bayern Munich à domicile

Wolfsburg s’est incliné dans le temps additionnel (1-2) ce samedi à domicile face au Bayern Munich lors de la vingt-troisième journée de Bundesliga. Koen Casteels a détourné un penalty d’Arjen Robben sur son poteau à la 55e alors que le score était de 1-0 pour les « Loups » mais n’a rien pu faire sur le second converti par Robert Lewandowski dans les derniers instants du match (90e+1). En début de rencontre, Wolfsburg décidait de jouer un corner en deux temps. Yunus Malli adressait une balle millimitré à Daniel Didavi qui gagnait son duel de la tête avant de donner l’avantage aux locaux (8e). Les pensionnaires de la Volkswagen-Arena conservait leur avance jusqu’au repos. A la 55e, le Bayern héritait cependant d’un penalty mais Koen Casteels repoussait brillamment une frappe d’Arjen Robben sur son poteau. Moins de dix minutes plus tard, le milieu néerlandais centrait parfaitement pour Sandro Wagner qui égalisait de la tête (64e). Alors que l’on se dirigeait vers un match nul, le Bayern Munich recevait un penalty pour une faute sur Arjen Robben dans le temps additionnel. Cette fois-ci, Robert Lewandowski trompait Koen Casteels (90e+1). Le gardien des Diables Rouges était pourtant parti du bon côté et avait effleuré la balle du bout des gants. Tandis que Koen Casteels et Divock Origi étaient titulaires, Landry Dimata est resté toute la rencontre sur le banc. Au classement, le Bayern Munich (59 points) reste solide leader avec 21 points d’avance sur le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig. Wolfsburg est treizième (24 points).

– TURQUIE –

Dans le championnat de Turquie, Sivasspor s’est imposé à domicile (3-2) face à Osmanlispor lors de la vingt-deuxième journée. L’ancien international brésilien Robinho a inscrit un doublé (24e, 82e) pour les locaux tandis que Sokol Cikalleshi (61e) et Musa Cagiran (71e) sur penalty avaient égalisé puis donné l’avantage aux visiteurs entre-temps. Dans le temps additionnel, l’ancien joueur du Standard, d’Anderlecht et d’Ostende Gohi Bi Cyriac a offert les trois points aux locaux (90e+1). Le Belge Hakan Bilgic, passé par le RWDM, était titulaire chez les vainqueurs tandis que l’ancien joueur du Standard Tortol Lumanza-Lembi a disputé toute la rencontre pour Osmanlispor. Sivasspor est sixième (34 points), Osmanlispor dix-septième (19).

Source: Belga