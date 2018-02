JO 2018 – La snowboardeuse Ester Ledecka en or sur le Super-G, Kim Vanreusel 40e

La Tchèque Ester Ledecka a créé une énorme surprise sur le Super-G de ski alpin des Jeux Olympiques de Pyeongchang. La Tchèque de 22 ans, spécialiste du snowboard et jamais montée sur un podium sur la Coupe du monde de ski, a décroché la médaille d’or grâce à un temps de 1:21.11 au terme des 2010 mètres au programme. Elle a devancé pour un petit centième l’Autrichienne Anna Veith, championne olympique en titre. La Liechtensteinoise Tina Weirather a pris la 3e place (+ 0.11) alors que la Belge Kim Vanreusel a terminé 40e. Alors que tous les observateurs voyaient déjà Anna Veith s’imposer, la Tchèque Ledecka a signé une course parfaite, devançant l’Autrichienne pour un centième à l’arrivée, soit 25 petits centimètres. Incrédule, Ledecka, partie avec le dossard N.26, a eu besoin de quelques secondes pour prendre la mesure de sa performance. C’est assurément une des plus grandes surprises de l’histoire des JO qu’a réalisé la championne du monde en slalom parallèle … de snowboard en 2015.

Kim Vanreusel était également au départ. Après une 39e place sur le slalom géant et une 40e lors du slalom, l’Anversoise de 20 ans a signé un temps de 1:27.60, à 6.49 de Ledecka, prenant la 40e place finale.

Favorite au départ, l’Américaine Lindsey Vonn s’est élancée avec le dossard N.1. La skieuse au 20 globes et 81 victoires a commis une erreur, sortant trop large sur l’un des derniers virages. Elle a dû se contenter de la 6e place à 38 centièmes du titre alors qu’elle apparaissait en position favorable.

Source: Belga