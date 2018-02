JO 2018 – Jorik Hendrickx « super content de ses prestations »

Au lendemain de sa prestation aboutie sur le programme court, Jorik Hendrickx a réalisé un programme libre presque sans faute, samedi aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Sur l’air du concerto de Aranjuez, interprété par Il Divo, Hendrickx a récolté 164,21 points, approchant son record personnel, tout comme vendredi. « Je pense avoir réalisé un beau programme libre », a raconté l’Anversois de 25 ans, 14e au final. « J’ai fait une petite erreur qui m’a coûté deux points mais dans l’ensemble, je suis très satisfait, surtout après mes derniers championnats d’Europe (où il avait terminé 10e, NDLR). J’ai réalisé deux beaux programmes et un bon score final. »

Onzième après le programme libre, Hendrickx a finalement terminé 14e, soit deux places de mieux qu’à Sotchi en 2014. « C’est super, surtout que je n’avais pas de quadruple saut à mon programme. Hormis l’Américain Adam Rippon, l’entièreté du top 15 en a réalisé. Si je parviens à le maîtriser, je pourrais viser plus haut. »

Pour Hendrickx, réussir un quadruple n’est « pas impossible ». « Je l’ai déjà réalisé à l’entraînement, ce n’est donc pas inaccessible mais je dois encore affiner ma technique. Cela demande également beaucoup d’énergie sur la glace en compétition et énormément de travail en amont. Que pouvais-je demander de plus que de réaliser deux beaux programmes? Je suis pleinement satisfait. »

La semaine prochaine, Jorik Hendrickx sera présent dans les gradins du Palais des glaces de Gangneung pour soutenir sa sœur Loena, engagée chez les dames. « Ses entraînements se déroulent très bien. Elle doit avoir confiance car elle a beaucoup travaillé. »

Source: Belga