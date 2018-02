JO 2018 – Jorik Hendrickx 14e de l’individuel en patinage artistique, doublé pour le Japonais Hanyu

Jorik Hendrickx a décroché la 14e place de l’épreuve individuelle messieurs de patinage artistique des Jeux Olympiques de Pyeongchang au terme du programme libre, samedi au Palais des glaces de Gangneung. Le titre olympique est revenu au Japonais Yuzuru Hanyu (317,85 pts), déjà sacré à Sotchi en 2014. Il devance son compatriote Shoma Una (306,90) et l’Espagnol Javier Fernandez (305,24). Sur l’air du concerto de Aranjuez, interprété par Il Divo, Hendrickx a livré une belle prestation avec notamment 6 triple sauts. Le Limbourgeois a récolté 164,21 points pour son programme libre, près de son record personnel (167,91). Avec 248,95 points, il termine la compétition à la 14e position finale, soit deux places de mieux qu’à Sotchi en 2014.

Vendredi, il s’était qualifié pour le libre après une prestation sans faute dans le programme court, ponctué à la 11e place avec un score de 84,74 points

Le Japonais Yuzuru Hanyu, champion olympique en titre et double champion du monde, a conservé son titre après un programme libre de haut vol (206,17 points). C’est la première fois depuis 1952 et l’Américain Dick Button qu’un patineur signe le doublé.

Nathan Chen a réussi l’exploit historique et inédit de passer six quadruples sauts lors de son programme libre (215,08). L’Américain, finalement 5e, doit regretter un programme court complètement raté (17e, 82,27 pts).

Source: Belga