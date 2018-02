Euromillions Basket League – Anvers remporte le duel au sommet, Willebroek met fin à la série du Brussels

Anvers s’est imposé 84-78 dans le match au sommet de la 19e journée de championnat face au Spirou Charleroi samedi soir à la Lotto Arena. Les hommes de Roel Moors s’emparent de la deuxième place du classement. Dans le premier quart-temps, ce sont les Carolos qui prenaient le meilleur départ pour mener 17-23 après les dix premières minutes. Anvers réagissait dans le deuxième quart-temps et prenait les commandes de la partie au repos : 43-42. Les deux formations se rendaient coup pour coup et le Spirou repassait en tête après la pause. Le marquoir affichait 56-60 pour Charleroi avant les dix dernières minutes. Dans le dernier quart-temps, les Giants reserraient leur défense et s’imposaient 84-78.

Les Giants s’emparent de la deuxième place derrière Ostende, vainqueur de Louvain 94-63. Les Côtiers ont empoché leur 19e victoire de la saison en autant de rencontres.

Dans l’autre match de la soirée, Willebroek a battu le Brussels 85-68. Les Anversois mettent fin à la série de quatre victoires de rang des Bruxellois et empochent leur première victoire avec Yves Defraigne à leur tête.

Source: Belga