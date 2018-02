Athlétisme indoor: Nafi Thiam en argent sur le saut en longueur et en bronze sur les haies

Tweet on Twitter

Nafissatou Thiam n’a pour une fois pas tout raflé lors des championnats de Belgique d’athlétisme indoor qui se disputent à Gand. La championne olympique et mondiale de l’heptathlon a pris la deuxième place du concours de saut en longueur avec un décevant 6m28 alors qu’elle s’est emparée du bronze sur le 60m haies en égalant son meilleur chrono de la saison en 8.35. L’épreuve des haies a été remportée par Eline Berings en 8.10. Déjà la plus rapide lors des séries, Berings a devancé Sarah Missine (8.27) et donc Thiam. Un cran au-dessus de ses adversaires, la Gantoise s’était déjà qualifiée pour les Mondiaux en salle de Birmingham qui débutent en mars en courant en 8.05 en début de saison.

Aussi rapide qu’en France sur les haies la semaine dernière, Thiam a bien débuté son concours à la longueur en bondissant à 6m28 sur son premier saut. La superstar de l’athlétisme belge n’est ensuite pas parvenue à s’améliorer.

Ses problèmes lors de la prise d’élan ne lui ont en effet pas permis de s’illustrer ultérieurement. À noter que le record de Thiam en salle est de 6m57. La Namuroise décidera en milieu de semaine prochaine si oui ou non elle participera aux championnats du monde qui se déroulent du 1er au 4 mars à Birmingham.

Thiam était championne de Belgique en titre du 60m haies et du saut en hauteur.

Source: Belga