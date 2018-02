Quels sont les facteurs de risque d’infidélité ? Des chercheurs répondent à la question

Y a-t-il des facteurs qui peuvent prédisposer les individus à réussir ou rater leur relation amoureuse ? Selon cette nouvelle étude américaine, des facteurs psychologiques conduiraient à l’infidélité, cause principale de rupture, tandis que d’autres assureraient une relation à long terme en prévenant les écarts.

Pour évaluer la capacité de chacun d’entre nous à réussir ou échouer en amour, l’étude a suivi 233 couples mariés depuis trois ans et demi en notant leur degré de satisfaction conjugale, l’engagement à long terme, s’ils avaient été infidèles et s’ils étaient encore ensemble.

Des résultats étonnants

Sans surprise, l’étude montre que les jeunes et les personnes moins satisfaites de leurs relations étaient plus susceptibles d’être infidèles. Plus étonnant, les personnes satisfaites de leur vie sexuelle au sein du couple avaient plus de probabilités d’être infidèles.

Les hommes ayant déclaré avoir plus de partenaires sexuels à court terme avant le mariage étaient plus susceptibles d’avoir une liaison, alors que le contraire était vrai pour les femmes, selon l’étude.

L’attractivité physique

Autre facteur de risque d’infidélité selon l’étude, l’attractivité perçue : les femmes moins attirantes étaient plus susceptibles d’avoir une liaison tandis que les hommes étaient plus susceptibles d’être infidèles lorsque leurs partenaires étaient moins attirants.

Pour aller plus loin, deux processus psychologiques souvent inconscients que tout le monde partage à des degrés divers à savoir « détourner son attention d’une personne attirante » et « dévaloriser un partenaire potentiel attirant » ont été testés auprès des couples qui ont regardé des photos d’hommes et de femmes « très attirants » ou « d’apparence moyenne ».

D’après les résultats, les participants qui se sont désintéressés rapidement d’une personne attirante étaient moins susceptibles de se livrer à l’infidélité tandis que les autres avaient un risque plus élevé et leurs mariages étaient plus susceptibles d’échouer, selon l’étude. Les individus qui ont détourné leur attention plus vite que la moyenne étaient près de 50% moins susceptibles d’avoir des relations sexuelles en dehors du mariage.

En conclusion, il faut apprendre à se détourner des tentations pour réussir en amour.

L’évaluation des « tentations »

Les auteurs de l’étude ont aussi constaté que les personnes fidèles évaluaient les « tentations » de manière beaucoup plus négative que les individus infidèles.

Ces deux réactions minimisent le risque d’infidélité et, par conséquent, peuvent prédire les chances de la relation, concluent les auteurs de l’étude qui expliquent que ces processus en grande partie spontanés peuvent être façonnés par la biologie et/ou les expériences de la petite enfance.