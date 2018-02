Une femme transgenre peut allaiter, selon une étude américaine

Une étude scientifique américaine publiée en janvier – la première sur ce sujet – décrit comment une femme transgenre américaine a pu allaiter son enfant adopté, grâce à la prise d’hormones provoquant la montée de lait. Mais les experts affirment que d’autres recherches doivent être conduites afin de déterminer si le lait est nourrissant et sûr pour les bébés.

L’étude, publiée dans la publication Transgender Health, expose le cas d’une femme transgenre de 30 ans, assignée homme à la naissance, qui prend des hormones féminines depuis six ans, mais n’a pas subi d’opérations chirurgicales de la poitrine ou de l’appareil génital.

Elle avait sollicité une équipe médicale car sa compagne enceinte ne voulait pas allaiter, « et elle espérait pouvoir endosser le rôle nourricier principal de son nourrisson », indique le rapport de l’étude, menée par une équipe de l’école de médecine Icahn de l’hôpital Mount Sinai de New York.

La patiente a suivi un régime qui avait précédemment déclenché la lactation chez les femmes, et qui comprend une augmentation de l’estradiol et de la progestérone, hormones féminines.

Son traitement incluait également la prise d’un médicament anti-nausée, le dompéridone, qu’elle devait se procurer au Canada, le médicament n’étant pas autorisé aux Etats-Unis. Cette molécule est utilisée en seconde intention pour renforcer la lactation.

Elle devait également utiliser un tire-lait, pendant cinq minutes sur chaque sein, trois fois par jour.

La jeune femme a suivi ce régime pendant trois mois et demi: au bout de ce terme, le bébé était né, décrivent les scientifiques.

« La patiente a pu allaiter en exclusivité pendant six semaines », puis a commencé à compléter avec du lait maternisé, en raison d' »inquiétudes sur une insuffisance de son volume de lait ».

La croissance du nourrisson, ainsi que ses habitudes alimentaires étaient dans la normale d’après la publication.

source: Belga