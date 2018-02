Neuville en tête après la journée de vendredi en Suède, Ogier relégué à presque 3 minutes

Thierry Neuville occupe la tête du classement du rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), à l’issue de la deuxième journée (ES2-ES8), vendredi. Après huit spéciales, notre compatriote devance ses équipiers chez Hyundai, le Norvégien Andreas Mikkelsen et le Néo-Zélandais Hayden Paddon. Sixième après la super spéciale jeudi, Neuville a pris la tête du rallye à l’issue de la troisième spéciale, qu’il a remportée. Il a entamé en tant que leader les quatre spéciales de l’après-midi. Sixième de l’E5 puis cinquième de l’Es6, il a été plus à son aise dans l’ES 7, où il n’a été devancé que par l’Irlandais Craig Breen (Citroën). Neuville a terminé la journée par le deuxième chrono de l’ES8, derrière Paddon.

Au général, Neuville devance Mikkelsen de 4.9 et Paddon de 12.1. Breen est quatrième à 12.6. Le Norvégien Mads Ostberg (Citroën), cinquième à 13.2, et le Finlandais Teemu Suninen (M-Sport Ford), sixième à 29.6, confirment que la course est indécise, avec six pilotes en 30 secondes.

Le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) et l’Estonien Ott Tänak (Toyota), respectivement vainqueur et deuxième du rallye de Monte-Carlo, manche d’ouverture de la saison, sont plus loin dans le classement. Tanak est neuvième à 1:29.0, Ogier douzième à 2:48.8. Samedi, huit spéciales sont au programme pour un total de 120,31 km chronométrés.

