Lars Boom fera l’impasse sur le week-end d’ouverture belge

Lars Boom, qui a subi une opération pour remédier à des problèmes d’arythmie cardiaque, fera son retour dans le peloton début mars. Le Néerlandais LottoNL-Jumbo, 32 ans, a décidé de faire l’impasse sur le week-end d’ouverture belge et de se concentrer sur Paris-Nice. Boom a subi une intervention chirurgicale pendant près de cinq heures le mois dernier. « C’était très intense. Ce n’est pas rien lorqu’ils brûlent des choses au niveau du cœur. Le corps doit s’en remettre. Ce processus prend plus de temps que je ne le pensais », a reconnu le Néerlandais.

Boom s’entraîne actuellement avec son coéquipier slovène Primoz Roglic à Tenerife. Il a décidé de rester une semaine de plus sur l’île espagnole et ne viendra donc pas pour le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne du week-end prochain. Paris-Nice se déroule du 4 au 11 mars.

« Quand j’ai recommencé à m’entraîner la semaine dernière, j’ai remarqué que je devais donner à mon corps le temps de récupérer et de s’améliorer. Je pense que le Circuit Het Nieuwsblad arrive trop tôt. J’ai décidé de rester ici une semaine de plus pour m’entraîner convenablement avant de reprendre à Paris-Nice. Je vise la période de la mi-mars à la mi-avril, pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Là, je dois être bien. Est-ce que l’appétit est énorme? Je le pense. Mais cela ne doit pas prédominer. Sinon, je vais stimuler et attaquer mon corps exagérément. »

Source: Belga