JO 2018 – Kim Vanreusel et Marjolein Decroix 44e et 45e de la 1e manche du slalom

Kim Vanreusel et Marjolein Decroix ont terminé dans cet ordre avec à peine 1/100e de seconde d’écart à l’arrivée de la première manche du slalom de ski alpin, vendredi aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Elles occupent respectivement les 44e et 45e places sur 78 engagées (59 classées). Vanreusel et Decroix ont concédé 7.01 et 7.02 secondes à Wendy Holdener qui a signé le meilleur chrono de la matinée. Partie avec le dossard 1, la Suissesse a effacé les 63 portes des 556 mètres (204 m de dénivelé) de la piste rainbow 1 du Centre alpin de Yongpyong en 48.89 secondes. Elle a devancé deux Suédoises Frida Hansdotter de 20/100es et Anna Swenn Larsson de 40/100es.

La très grande favorite, l’Américaine Mikaela Shiffrin, a concédé 48/100es. La triple championne du monde de slalom, sacrée championne olympique de slalom géant hier/jeudi, occupe la 4e place. Elle devra sortir le grand jeu sur le second tracé si elle veut renouveler son titre enlevé à Sotchi en 2014. Une seule skieuse a remporté l’or olympique en slalom à deux reprises: la Suissesse Vreni Schneider, en 1988 et 1994.

La seconde manche est programmée à 13h15 (05h15 belges).

