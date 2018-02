JO 2018 – Jelena Peeters dans la 2e série du 5.000m face à l’Américaine Carlijn Schoutens

La patineuse de vitesse Jelena Peeters effectuera son entrée aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang vendredi soir dans la 2e des six courses du 5.000 mètres. Elle patinera face à l’Américaine d’origine néerlandaise Carlijn Schoutens. Aucune des deux ne présente de grosses références au niveau international. Peeters se présentera sur l’Oval de Gangneung vers 20h10 (12h10 belges). Victime d’un accès de grippe, la Turnhoutoise de 32 ans avait dû renoncer à disputer le 1.500 mètres. « J’ai été capable de m’entraîner à nouveau, mais seulement une fraction de ce que je suis capable de faire normalement. Même après une grippe, on peut avoir une bonne journée. C’est un gros point d’interrogation pour moi. Mon record personnel est de 7:03.69, j’espère m’en approcher », a déclaré Peeters.

La Tchèque Martina Sablikova, qui détient le record du monde, défend son titre. Elle disputera la dernière série face à la Russe sous bannière olympique Natalia Voronina. La performance de l’Allemande Claudia Pechstein est aussi attendue. La quintuple championne olympique, qui a été suspendue pour dopage, dispute à 45 ans ses 7es Jeux.

Les Pays-Bas comptent sur la jeune et talentueuse Esmee Visser pour remporter une 11e médaille en patinage de vitesse dans ces Jeux (en plus des 2 en shorttrack).

Source: Belga